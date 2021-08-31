Екатеринбуржца будут судить за кражу дорогостоящего велосипеда

Мужчина признал свою вину и рассказал, что продал украденный велосипед Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 40-летнего местного жителя, обвиняемого в краже велосипеда за 29 тысяч. Мужчина уехал на чужом транспорте с парковки торгового центра в Верх-Исетском районе. Инцидент произошел 15 июля 2021 года.

- Для реализации задуманного обвиняемому потребовалось всего 29 секунд, в течение которых он подошел к велосипеду, достал из рюкзака заранее приготовленные им ножницы по металлу и, осмотревшись по сторонам, перекусил противоугонный трос, которым был закреплен велосипед. После чего забрал вышеуказанный трос с собой, сел на велосипед и уехал, скрывшись с места преступления, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Мужчина признал свою вину и рассказал, что продал украденный велосипед недалеко от другого торгового центра прохожему за 2,5 тысячи рублей, а деньги потратил ан алкоголь. Обвиняемому в краже грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело будет рассматривать Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

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