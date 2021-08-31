В Свердловскую область к 1 сентября привезли 450 тонн цветов

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Свердловскую область к 1 сентября из Нидерландов, Италии, Колумбии и Эквадора привезли около 450 тонн цветов. Целый месяц в регион розы, хризантемы, гладиолусы, герберы, лилии, орхидеи и другие цветы, чтобы школьники могли вручить учителям шикарный букет к началу учебного года.

Как рассказали в Уральском таможенном управлении, почти 200 тонн цветов прошли через таможенный пост Аэропорт Кольцово (грузовой), остальные прибыли автомобильным транспортом.

- Как правило, к 1 сентября в последнюю декаду августа осуществляется ввоз цветочной продукции в количестве двух - трех грузовых рейсов. И эта категория товаров выпускается в первоочередном порядке, - рассказал и. о. начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой) Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Владимир Никитин.

Отметим, что в прошлом году к 1 сентября в регион привезли меньше цветов - 137 тонн.