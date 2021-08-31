В Екатеринбурге осудили контрабандиста, пытавшегося отправить за границу камни на 3,2 миллиона рублей

Мужчина пытался выдать полудрагоценные камни за бижутерию Фото: Центральное МСУт УрФО

В Екатеринбурге вынесли приговор контрабандисту, пытавшемуся в марте 2021 года отправить в Китай полудрагоценные камни под видом бижутерии. По данным транспортной прокуратуры, в таможенной декларации он указал, что пересылает 26 граммов украшений стоимостью 99 долларов США. На самом деле, как установили специалисты, все камни в отправлении являлись природными, а их стоимость превысила 3,2 миллиона рублей.

Расследование проводилось Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России.

- Следователями по уголовному делу выполнен большой объем следственных действий, проведены обыска, осмотрены многочисленные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, проведены геммологические и почерковедческие судебные экспертизы, - рассказали в пресс-службе Центрального МСУт УрФО. - По ходатайству следствия наложен арест на распоряжение недвижимым имуществом обвиняемого.

Фото: Центральное МСУт УрФО

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). Суд приговорил его к исправительным работам сроком 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 5 % из заработной платы. Кроме того, полудрагоценные камни, которые он пытался отправить в Китай, обращены в доход государства.

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