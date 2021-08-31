В одном стиле: «Галамарт» сделает обучение школьников Екатеринбурга веселее

«Галамарт» ответственно заявляет, что родителям школьников Екатеринбурга и Свердловской области не о чем беспокоиться. Полки магазина полны всего необходимого: это разнообразные товары для творчества, письменные и чертежные принадлежности, забавная канцелярия, которую одинаково обожают и дети, и взрослые… И, само собой, новые школьные коллекции качественных рюкзаков, пеналов, папок для тетрадей, мешков для сменной обуви, канцтоваров, выполненные в одном стиле!

Новые школьные коллекции можно найти в «Галамарте»: качественные рюкзаки, пеналы, папки для тетрадей и др. – все в одном стиле! Фото из архива компании «Галамарт»

Дети хотят, чтобы их школьные аксессуары были красивыми и яркими, родителям больше важно удобство, а «Галамарт» знает, как угодить и тем, и другим. А потому – встречайте новенькие школьные коллекции: для маленьких принцесс – Royal Kitty для начинающих гонщиков – Engine City.

Фото из архива компании «Галамарт»

У рюкзаков – эргономичная спинка и уплотненные лямки, регулируемые по росту, плюс – практичность и вместительность: сюда поместятся все книги, тетради, блокноты и разные мелочи, столь необходимые в школе. Для завтрака, конечно, тоже место найдется.

Фото из архива компании «Галамарт»

Не забудьте приобрести удобный мешок для «сменки»: он не промокает и защитит обувь в любую погоду. А для важных бумаг пригодятся папки для тетрадей в тон рюкзакам: в них точно ничего не помнется.

Без пенала, конечно, тоже никуда: мягкие, с антисминаемыми вкладышами, круглые, треугольные, прямоугольные… А что до наполнения – тут у «Галамарта» припасено столько интересного, что оторваться от полок практически невозможно. Тут и карандаши с фломастерами из новых коллекций, и новая канцелярия высокого качества серии Alpha (что называется – почувствуйте разницу), а также… забавная канцелярия, которой уж точно по силам сделать учебу веселей. Блокноты с запахом шоколада, записные книжки «Конструкторы», ластики-единороги, линейки-калькуляторы, разноцветные ручки-антистресс «Снапперс»… Словом, уважаемые родители, все это нужно подержать в руках, попробовать «на вкус и цвет».

Справки по телефону: 8 (800) 25 000 25 или на сайте www.galamart.ru

Фото из архива компании «Галамарт»

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