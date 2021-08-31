Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 августа 2021 11:43

В Горном Щите модернизируют систему уличного освещения

Проект улучшения утвердил глава города Алексей Орлов
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вопрос о размещении объектов освещения обсудили на комиссии по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования

Вопрос о размещении объектов освещения обсудили на комиссии по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Горном Щите улучшат систему уличного освещения на улице Буденного. Проект модернизации утвердил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Вопрос о размещении объектов освещения обсудили на комиссии по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования администрации города.

- В ходе обсуждения члены комиссии единогласно поддержали предложение об установлении публичного сервитута с целью строительства сети электроснабжения в селе Горный Щит, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Отметим, что проект модернизации системы освещения был ободрен в рамках реализации программы «Развитие отдаленных территорий» на 2020-2022 годы, которая предполагает обеспечить различными объектами инфраструктуры 31 территорию.