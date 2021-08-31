В Нижнем Тагиле скончался штамповщик «Уралвагонзавода»

30 августа мужчина скончался в больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле скончался 45-летний штамповщик «Уралвагонзавода». Инцидент произошел 26 августа в одном из цехов. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил осведомленный источник.

- Кузнец штамповщик выполнял работы по монтированию оборудования. Сорвался лом, который упал ему на голову. Через четыре дня мужчина скончался в больнице № 4, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

Материалы проверки уже переданы в Следственный комитет. В пресс-службе «Уралвагонзавода» попросили направить официальный запрос.