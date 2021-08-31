На Урале задержали мошенников, которые прикрываясь таможней, обманывали пенсионерок

Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемых в мошенничестве и обмане пенсионерок. Двое мужчин уже были судимы ранее за похожие преступления. Об этом сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Мошенники подходили на улице к пожилым женщинам и представлялись гражданами Молдавии, у которых таможня задержала фуры с вином. Они жаловались, что им нужно заплатить крупную сумму налога. Однако своими деньгами мужчины якобы воспользоваться не могли, потому что их уже зафиксировала таможня.

Злоумышленники просили пенсионерок одолжить им миллион рублей или другую крупную сумму. Они обещали, что женщинам быстро перечислят на 500 тысяч рублей больше, чем они им одолжат. При этом мошенники заворачивали свои деньги в тряпку и отдавали их пожилым людям. Пенсионерки соглашались помочь и только через несколько часов понимали, что их обманули. Деньги, которые им давали мошенники, оказывались ненастоящими из серии «Банк приколов».

- После каждой аферы подозреваемые меняли свой автомобиль, поскольку своих жертв в банк для снятия денег или оформления кредита возили именно на нем, - уточнил Горелых.

Задержанными оказались двое мужчин Гуденко 1988 года рождения и Самойлов 1999 года рождения. Гуденко был судим за мошенничество в 2015 и 2017 годах в Новороссийске и Тюмени. Самойлова привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления в 2020 году в Воронеже. Сейчас фигуранты уголовных дел находятся в СИЗО. Полицейские продолжают устанавливать количество обманутых граждан.

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