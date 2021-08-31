К 300-летию ученые напишут энциклопедию про Екатеринбург

Городу подарят энциклопедию Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 300-летнему Екатеринбурга о прошлом и настоящем столицы Среднего Урала выпустят большую энциклопедию. Соглашение об этом подписано главой города Алексеем Орловым , председателем Уральского отделения РАН Валерием Чарушиным, президентом городского общества благотворительного фонда истории и археологии «300 лет Екатеринбургу» и историком Виктором Маслаковым.

По данным ИА «Уральский меридиан», в энциклопедию войдут факты о городе, которые ранее не были опубликованы. Сюда войдут и научные сведения о Екатеринбурге, а также перспективные разработки ученых.

Отметим, что Екатеринбург отметит 300-летие в 2023 году. Тогда же в уральской столице пройдет всемирная студенческая Универсиада, к которой сейчас готовят город.