Евгений Куйвашев рассказал о восстановлении Верхней Салды после потопа

Город несколько дней боролся со стихией. Фото6 ГУ МЧС по Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 31 августа 2021 года лично проинспектировал ход восстановительных работ в городе Верхняя Салда, который в начале июля подтопило из-за дождей.

Тогда руководство города вынуждено было ввести режим ЧС, так как мощным течением воды размыло дамбу, после чего снесло мост. В Верхней Салде затопило 50 домов, части из них оказались разрушены. Из города эвакуировали 120 человек.

- Восстановление общественной инфраструктуры ведется в соответствии с утвержденным графиком. Часть выплат осуществлена. По части выплат еще ведется уточнение нашими оценочными компаниями. Безусловно, еще предстоит огромная работа по восстановлению жилья, и предоставлению жилья тем, кто утратил свое жилье, - рассказывает Евгений Куйвашев.

Так выглядела Верхняя Салда в начале июля. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Глава региона отметил, что по потере урожая людям выплатили компенсации на закупки. Что касается восстановления земель, о решении этого вопроса должны позаботиться местные власти, которые завезут нормальный грунт и рекультивируют.

В будущем в году в Верхней Салде развернут масштабные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры.

- Усилия были предприняты по горячим следам, и, безусловно, необходимо будет в следующем году запроектировать, пройти соответствующую экспертизу для того, чтобы строительные компании строго по проектам начали уже строить и восстанавливать, - говорит Евгений Куйвашев. - Это касается и моста, и дорожного полотна, тротуаров, восстановления энергетической инфраструктуры и так далее.

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