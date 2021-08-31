В Свердловской области выберут лучших таксистов

В первом туре конкурса у водителей будут проверять знания ПДД, законодательства о такси, устройства машины и основ первой медпомощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 5 октября пройдет региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России 2021». Соревнование пройдет при поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

- Таксисты будут состязаться не только в знании правил дорожного движения и выполнении классических элементов на автодроме, также им придется продемонстрировать знания о Свердловской области и мастерство плавного вождения, - говорится в сообщении.

В регионе конкурс пройдет в два этапа. На первом у водителей будут проверять знания ПДД, законодательства о такси, устройства машины и основ первой медпомощи. Кроме того, будут вопросы об истории Свердловской области.

Во втором туре таксисты покажут свои навыки вождения. Они будут соревноваться в скоростном маневрировании и установке детского кресла. Также будет отдельный конкурс для проверки плавности вождения. На крыши машин поставят по стакану воды, и таксисты должны будут на время выполнить основные элементы на автодроме.

Поучаствовать в конкурсе на лучшего таксиста могут индивидуальные предприниматели или работники таксопарков. Для участия нужно иметь действующее разрешение на осуществление таксомоторных перевозок, российское гражданство, водительские права категории «В». При этом нужны безаварийный стаж вождения больше трех лет и отсутствие штрафов за 2021 год.

Прием заявок уже открыт и продлится до 4 октября. Заявиться на участие можно на сайте конкурса.

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