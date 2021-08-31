Шум и запах газа, напугавший жителей Уралмаша, появился из-за работ на газопроводе

На территории промышленной площадки Уралмашзавода проводят плановые работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Уралмаша сегодня утром, 31 августа, напугал шум и запах газа. В частности, он шел от складов на проспекте Космонавтов. Оказалось, что бояться горожанам нечего - шум и запах появился из-за профилактических работ на газопроводе. Об этом рассказали в Уралмашзаводе.

- Екатеринбурггаз на территории промышленной площадки Уралмашзавода проводит техническое обслуживание газопровода высокого давления, - сообщили в пресс-службе.

Также там добавили, что работы на газопроводе плановые и должны завершиться через неделю - 7 сентября.

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