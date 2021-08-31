Лето вернется: в Нижнем Тагиле столбики термометров подскочат до + 26

В Нижнем Тагиле в начале сентября будет тепло и дождливо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале сентября 2021 года в Нижний Тагил вернется летнее тепло, столбики термометров подскочат до +26 градусов. При этом, в уральском городе на протяжении трех дней будут идти дожди.

Среда, 1 сентября: в Нижнем Тагиле днем воздух прогреется до отметки в + 19 градусов, к ночи похолодает до +5 градусов. На протяжении суток в городе ожидается областная погода с прояснениями. Южный ветер будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду.

Четверг, 2 сентября: в уральском городе столбики термометров поднимутся до отметки в +26 градусов, ожидается малооблачная погода, вечером начнется дождь. Юго-западный ветер до 4 метров в секунду.

Пятница, 3 сентября: утром +14, днем +17, вечером +15. На протяжении всего утра в Нижнем Тагиле будет идти дождь, который прекратится к полудню. Далее будет облачно. Ветер южный 2-3 метра в секунду.

В первые осенние выходные в городе будет пасмурно, в субботу до +21 градуса, в воскресенье всего +12 градусов. Об этом пишет портал TagilCity.ru.