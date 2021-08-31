Роспотребнадзор проверяет спортивный комплекс под Екатеринбургом после сообщения о массовом отравлении детей

Специалисты проверили работу пищеблока комплекса, запросили документацию и отобрали пробы для проведения лабораторных исследований Фото: Яндекс.Карты

Специалисты Роспотребнадзора проверяют спортивный комплекс «Курганово» под Екатеринбургом после сообщения о массовом отравлении детей. В надзорное ведомство поступило заявление о том, что юные хоккеисты заболели кишечной инфекцией во время сборов.

- В деле разбираются специалисты, случаев заболевания пока не выявлено. Из медорганизаций не поступало экстренных уведомлений о заболеваемости кишечной инфекцией среди детей, находящихся на сборах в спорткомплексе, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Тем не менее, специалистами проводится административное расследование. Накануне сотрудники надзорного ведомства из Южного Екатеринбургского территориального отдела Управления Роспотребнадзора проверяли работу пищеблока, запросили документацию и отобрали пробы для проведения лабораторных исследований.

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