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Общество31 августа 2021 9:37

На закрытии фестиваля «Атмосфера» раздали 700 горшочков с желудями 150-летнего дуба

За 16 дней мероприятие посетили 133 тысячи человек
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фестиваль работал на Площади 1905 года 16 дней

Фестиваль работал на Площади 1905 года 16 дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закончился фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера». Организаторы подвели итоги мероприятия. По их словам, за 16 дней фестиваль посетили 133 тысячи человек.

- Самый главный итог фестиваля - это огромная проходимость людей и большое количество положительных отзывов. Мы бесконечно рады, что фестиваль понравился горожанам и украсил самую главную площадь города. Нам очень хотелось бы, содействовать озеленению города - ради этого мы и проводим фестиваль, - рассказала директор фестиваля Юлия Сорокина.

Она также рассказала, что в этом году на закрытии фестиваля 700 гостей получили в подарок горшочек с желудем 150-летнего дуба, из которых могут вырасти красивые зеленые деревья.

Отметим, что сейчас парк, обустроенный на Площади 1905 года, начали разбирать. Демонтаж зеленых насаждений продолжится до 3 сентября. После этого кустарники и цветы передадут Администрации Екатеринбурга для высадки на улицах города, а жители снова смогут парковаться на главной площади города.

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