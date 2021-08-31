В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, который ударил полицейского в лицо

Обвиняемый признал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в суд передали дело 42-летнего мужчины, который ударил полицейского кулаком в лицо. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 24 апреля 2021 года около 23:00. Полицейский патрульно-постовой службы МУ МВД России «Нижнетагильское» во время патрулирования Дзержинского района заметил мужчину, который пил алкоголь в общественном месте. Страж порядка отвел нарушителя в машину и привез в отдел полиции.

Однако пьяный мужчина отказался выходить из машины, когда его доставили до отдела. Он начал оказывать сопротивление и ударил полицейского кулаком в лицо. У стража порядка зафиксирован закрытый перелом костей носа и гематомы мягких тканей.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.

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