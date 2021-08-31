У каждого четвертого жителя Екатеринбурга есть подработка

У большинства свердловчан на подработку уходит до 10 часов в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

У 24% жителей Екатеринбурга помимо основной работы есть подработка. При этом больше половины уральцев (56%) трудятся только на одном месте, но хотят найти дополнительный заработок. Об этом говорится в исследовании IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.

- Чаще остальных подрабатывают респонденты из города, чья основная работа предполагает постоянную удаленку — 41%, - говорится в сообщении.

Из тех, кого перевели на удаленный режим работы из-за коронавируса, дополнительный заработок имеют 39%. Екатеринбуржцев, которые работают из офиса и имеют подработку, всего 22%. Такие показатели объясняются тем, что сотрудники на удаленке могут больше времени уделять дополнительной работе.

У тех работников, кто работал удаленно и до пандемии, зарплата от подработки составляет 30% их бюджета. У жителей Екатеринбурга, которые работают из офиса и успевают подрабатывать, дополнительный заработок занимает 29%. Такие же цифры у тех, кого перевели на удаленку из-за коронавируса.

При этом летом жители Екатеринбурга подрабатывают чаще, чем зимой. В августе дополнительный заработок имели 24% горожан, в январе – 17%. У большинства свердловчан на подработку уходит до 10 часов в неделю.

В основу исследования лег опрос, который проводился с 10 по 26 августа 2021 года. Выборка составила 2 500 респондентов.

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