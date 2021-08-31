Среди тех, кто перестал пожимать руки, больше всего производственников, строителей и юристов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пандемия коронавируса практически не повлияла на поведение коллег в компаниях Свердловской области. К такому выводу пришли в службе исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, опросив жителей региона.
- 65% жителей Среднего Урала отметили, что поведение их коллег никак не изменилось - на работе все по-прежнему и обнимаются, и пожимают друг другу руки, - рассказали в пресс-службе hh.ru.
Опрос показал, что пожимать коллегам руки из-за пандемии коронавируса перестали только 5% свердловчан. Столько же жителей региона отказались от очных встреч. Еще 3% рассказали, что из-за пандемии в коллективе перестали обниматься.
Интересно, что среди тех, кто перестал пожимать руки, больше всего производственников, строителей и юристов, а от очных встреч и объятий чаще отказываются представители банковской сферы.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка