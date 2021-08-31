Среди тех, кто перестал пожимать руки, больше всего производственников, строителей и юристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия коронавируса практически не повлияла на поведение коллег в компаниях Свердловской области. К такому выводу пришли в службе исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, опросив жителей региона.

- 65% жителей Среднего Урала отметили, что поведение их коллег никак не изменилось - на работе все по-прежнему и обнимаются, и пожимают друг другу руки, - рассказали в пресс-службе hh.ru.

Опрос показал, что пожимать коллегам руки из-за пандемии коронавируса перестали только 5% свердловчан. Столько же жителей региона отказались от очных встреч. Еще 3% рассказали, что из-за пандемии в коллективе перестали обниматься.

Интересно, что среди тех, кто перестал пожимать руки, больше всего производственников, строителей и юристов, а от очных встреч и объятий чаще отказываются представители банковской сферы.

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