Каллиграфия превратила здание больницы в восточный дворец Фото: instagram.com/pokraslampas

Участник независимого фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» Покрас Лампас украсил каллиграфией заброшенную больницу в Зеленой роще. Рисунок он создал с помощью проекции и назвал работу «Языки света».

На своей странице в Instagram художник объяснил, что его новый проект исследует формы и форматы интеграции каллиграфического паттерна в городскую среду.

- В отрыве от реального адреса и истории здание выглядит монументально, слегка загадочно и мистично. Поэтому и паттерн, пронизывающий эту каскаду пустых пролетов и импровизированных колонн вырван из чужой культуры - и уносит наши мысли в сторону прекрасных восточных дворцов, - написал Покрас Лампас.

Напомним, накануне художник устроил перфоманс, отмыв окно на заброшенном здании. Он также заявил, что планирует его заменить, однако для этого нужно получить специальное разрешение.