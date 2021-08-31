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Общество31 августа 2021 5:56

Арбитражный суд снял арест со счетов депутата Госдумы Льва Ковпака

Арест снят с 52 миллионов средств на счетах сына основателя торговой сети «Кировский»
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Ранее Лев Ковпак заявил, что его семья попала под беспрецедентную атаку

Ранее Лев Ковпак заявил, что его семья попала под беспрецедентную атаку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Свердловской области снял арест со счетов компании депутата Госдумы Льва Ковпака - сына основателя торговой сети «Кировский» и бывшего областного депутата Игоря Ковпака. Об этом свидетельствую данные опубликованные в картотеке суда.

- Отменить обеспечительные меры, принятые определением Арбитражного суда Свердловской области от 17.08.2021 по делу № А60-10035/2020, в части наложения ареста на денежные средства на счетах и денежные средства, которые будут поступать на счета ООО «Прометей», в пределах 52 081 886 рублей 04 копейки, - указано в определении суда.

Напомним, что 21 июля 2021 года Арбитражный суд наложил арест на счета и имущество Льва и Игоря Ковпаков на сумму в 1 миллиард рублей. Также арестованы счета супруги Льва Ковпака - Вероники Ковпак.

Решение принято после по заявлению арбитражного управляющего ООО «Продовольственная компания» Константина Маркова, который посчитал, что компанию банкротят.

Лев Ковпак заявил «КП-Екатеринбург», что все это - черный пиар перед выборами в Государственную думу.

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