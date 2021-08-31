В поселке Кедровка больше недели разыскивают 52-летнюю женщину

Поиском женщины занимаются волонтеры Фото: Лиза Алерт

В поселке Кедровка Березовского городского округа волонтеры поискового отряда больше недели разыскивают 52-летнюю женщину. Ольга Гимлина ушла из дома 21 августа. С этого дня о ее местонахождении ничего не известно.

- Была одета в голубую футболку, синие джинсы, голубые тапки, - сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: полное

Цвет глаз: голубые

Волосы: черные

Если вы знаете, где может находиться Ольга, сообщите инфоргам поискового отряда Екатерине: 89530530483 или Наталье 8 9043831748.