В Екатеринбурге руководство парка Маяковского борется с нелегальными аттракционами у главного входа

Фото: пресс-служба ЦПКиО имени Маяковского

В Екатеринбурге администрация парка Маяковского продолжает бороться с нелегальными аттракционами, которые расположились прямо напротив главной арки. 19 августа ЦПКиО получил документы, согласно которым территория напротив входа принадлежит парку. Но это не остановило предприимчивых бизнесменов.

- Посетители парка часто жалуются, что перед входом в парк им навязчиво предлагают прыгать на батуте, лопать шарики, кататься на пони или машинках.При этом продавцы не выдают чеки, что противоречит закону, - сообщает пресс-служба ЦПКиО.

Владельцев аттракционов уведомили о том, что они обязаны покинуть территорию, однако этого не случилось, и все павильоны оставались на своих местах, а обращения в полицию не принесли никакого результата. Руководители решили действовать радикально и увезли часть оборудования, уведомив прокуратуру и полицию. Получить свое имущество владельцы смогут при предъявлении документов.

- Но даже это не может остановить предпринимателей. Некоторые из них ведут себя агрессивно, утверждают, что больше 15 лет зарабатывают в парке и не намерены отсюда уходить. Даже при условии, что находятся здесь незаконно, - добавляют в пресс-службе парка Маяковского.

Чем закончится этот конфликт, пока неизвестно.