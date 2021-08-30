В Екатеринбурге прошел второй «Совет неравнодушных»

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге во второй раз состоялся «Совет неравнодушных», который занимается сохранением и развитием культурного наследия Екатеринбурга. Темой для разговора стало предстоящее празднование 300-летия уральской столицы. По словам мэра Алексея Орлова, на эти цели хотели выделить 250 миллиардов рублей, но это было еще до пандемии, поэтому объемы финансирования будут пересматриваться.

Также важной темой стало строительство наземного метро, которое в перспективе свяжет Екатеринбург и соседние города.

- Амбициозный, но при этом вполне выполнимый проект уже внесен в Генплан развития Екатеринбурга. В настоящий момент властями ведется согласование финансирования и разработка маршрута трассировки, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Алексей Орлов заявил, что одно из самых значимых и ожидаемых событий является проведение Всемирных летних студенческих игр 2023 года, после которых в уральской столице останутся современные кампусы и обновленные спортивные объекты. Это далеко не последний «Совет неравнодушных», заседания будут продолжаться.