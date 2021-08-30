В Екатеринбурге мужчина попросил студента позвонить и сбежал с его телефоном

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге молодой человек ограбил на улице студента, все произошло на одной из улиц в Верх-Исетском районе. Мужчина попросил у своей жертвы теелфон, чтобы позвонить, как только он получил гаджет в руки, злоумышленник поспешил скрыться. Пострадавший оценил ущерб в 15 тысяч рублей и сообщил полицейским приметы своего обидчика.

- Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть для разбирательства и установления личности. Им оказался ранее несудимый местный житель. Задержанный сознался в содеянном. По его словам, он похитил телефон, чтобы продать его и подзаработать на этом, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». До суда молодого человека отпустили под подписку о невыезде.