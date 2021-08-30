Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2021 16:55

В Екатеринбурге пропал 37-летний мужчина на велосипеде

Он вышел из дома 25 августа, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге пропал 37-летний Иван Ильич Торлопов. Мужчина вышел из дома 25 августа, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении. Его поисками занимается поисковый отряд «ЛизаАлерт». Есть предположение, что молодой человек может передвигаться на велосипеде бело-голубого цвета.

- Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза, - сообщают в отряде.

Какая одежда была на мужчине в момент исчезновения, остается неизвестным.

Если вы видели Ивана Торлопова или знаете, где он может находиться, сообщите любую информацию на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 88007005452 или по телефону вызова экстренных служб «112». Также поисками пропавшего занимается отдел полиции № 2 в Екатеринбурге.