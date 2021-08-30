В Екатеринбурге пропал 37-летний мужчина на велосипеде

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге пропал 37-летний Иван Ильич Торлопов. Мужчина вышел из дома 25 августа, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении. Его поисками занимается поисковый отряд «ЛизаАлерт». Есть предположение, что молодой человек может передвигаться на велосипеде бело-голубого цвета.

- Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза, - сообщают в отряде.

Какая одежда была на мужчине в момент исчезновения, остается неизвестным.

Если вы видели Ивана Торлопова или знаете, где он может находиться, сообщите любую информацию на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 88007005452 или по телефону вызова экстренных служб «112». Также поисками пропавшего занимается отдел полиции № 2 в Екатеринбурге.