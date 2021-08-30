В Екатеринбурге построят музей оружия по проекту британского архитектора

По проекту этого британского архитектора РМК уже построила свою штаб-квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к 300-летию города в 2023 году построят музей оружия по проекту британского архитектора Нормана Фостера. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил пресс-секретарь главы города Вадим Чернопенев.

Строительством музея займется Русская медная компания (РМК). По проекту Фостера она уже построила свою штаб-квартиру.

- Это будет настоящая точка притяжения горожан и гостей Екатеринбурга. Музей попадет во все туристические путеводители, - заявил во время заседания Совета неравнодушных горожан мэр Алексей Орлов.