В Невьянске мужчина избил до смерти своего товарища во время пьяной ссоры

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске будут судить 36-летнего мужчину, который избил до смерти своего 48-летнего товарища во время распития алкоголя. Инцидент произошел 24 мая этого года. Как выяснили следователи, обвиняемый пришел в гости к своему знакомому, в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт.

- Злоумышленник нанес оппоненту удары руками и ногами. Через некоторое время, уже находясь в лесном массиве, он продолжил избиение пострадавшего, причинив ему черепно-мозговую травму. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Теперь мужчину обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело передали на рассмотрение по существу.