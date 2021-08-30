В Первоуральске задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

В Первоуральске бойцы Росгвардии Свердловской области задержали мужчину, который два месяца находился в федеральном розыске. Как оказалось, это был местный житель, скрывающийся от полиции за совершенную кражу. В минувшие выходные во время патрулирования заметили мужчину, который пил алкоголь в общественном месте.

- Росгвардейцы подошли к нему, чтобы сделать предупреждение и опросить. После того, как личность мужчины была установлена, сотрудники выяснили, что он находится в федеральном розыске за отделом полиции города Заречный, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

Задержанного разыскивали с начала июля этого года. Информация об этом подтвердилась в ходе проверки гражданина по оперативным учетам. Мужчину доставили в местное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.