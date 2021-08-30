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Общество30 августа 2021 15:40

Губернатор Свердловской области приедет в Верхнюю и Нижнюю Салду

Евгений Куйвашев проверит, как эти населенные пункты пережили летние паводки
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области посетит Верхнюю и Нижнюю Салду. Жители этих населенных пунктов пострадали во время летних паводков, их дома оказались затопленными, поэтому глава региона хочет лично убедиться, как идут восстановительные работы и как горожане возвращаются к обычной жизни.

- Как и обещал, я проверю, что было сделано за эти полтора месяца, какая помощь выплачена жителям, решена ли проблема с урожаем, который на некоторых участках залило мазутом, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Губернатор предложил написать в комментариях, с какими проблемами сталкиваются жители. Ранее глава региона посетил Полевской, Камышлов и Сухой Лог. В этих городах он также разбирался с вопросами, о которых ему писали в Instagram. В том числе он проверил, как строится дом на улице Белинского, 40 в Сухом Логу, где уже 10 лет надеются получить квартиры дети-сироты, врачи и учителя.