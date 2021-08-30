В Екатеринбург приедет министр иностранных дел Сергей Лавров

Ориентировочно министр приедет на Средний Урал второго сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбург с рабочим визитом приедет министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал осведомленный источник в руководстве региона.

- О том, что приедет Сергей Лавров, было известно еще неделю назад. Его визит связан с предстоящими выборами. Так как он один из лидеров федерального списка «Единой России», - уточнил наш собеседник.

Ожидается, что Сергей Лавров на Средний Урал приедет в четверг, второго сентября.

Напомним, 19 сентября 2021 года в Свердловской области, как и в остальных регионах страны, пройдет единый день голосования. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. Кроме того, избиратели отдадут голоса за депутатов представительных органов местного самоуправления.