СвЖД расширяет практику рационального обращения с отработанными материалами

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Основными задачами для СвЖД в этой области являются сокращение объемов отходов, направляемых для захоронения на мусорные полигоны, а также увеличение доли сырья, вовлекаемого во вторичный оборот, в том числе за счет переработки на собственных площадках.

Совместно с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Свердловская железная дорога реализует проект по раздельному сбору мусора в Екатеринбурге. На подготовительном этапе было проведено обследование контейнерных площадок, обслуживающих объекты пассажирской инфраструктуры, административные здания, социальные и образовательные учреждения СвЖД. Контейнеры получили специальную маркировку – для сортируемых и несортируемых отходов. В соответствие с разработанной схемой, собранный пластик, бумагу, стекло и другие вторичные ресурсы спецмашины регулярно доставляют на мусоросортировочный комплекс. За первые две недели на 9 контейнерных площадках собрано порядка 20 куб. м ТКО, пригодных для дальнейшей переработки. До конца сентября количество задействованных в проекте площадок будет увеличено до 22.

В целом в регионах присутствия СвЖД железнодорожные подразделения в текущем году планируют направить на переработку специализированным организациям более 145 тонн вторичных ресурсов.

Второе направление, позволяющее Свердловской магистрали существенно сокращать количество отходов, требующих утилизации, – развитие технологий рециклинга (переработка производственных отходов на собственных площадках и возвращение их во вторичный оборот). Так, с помощью специализированной технологической линии на ст. Пермь-Сортировочная с начала 2021 года переработано более 95 т отслуживших свой срок резинотехнических изделий (подрельсовых прокладок, автомобильных покрышек и др.). Изготовлено около 55 т востребованного сырья – резиновой крошки и почти 430 кв. м напольного покрытия.

С помощью мобильного комплекса на ст. Подволошная в текущем году переработано более 13 тыс. старых железобетонных шпал. Произведено около 1,5 тыс. куб. м щебня разных фракций. Кроме того, получено почти 100 тонн металлолома.