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Общество30 августа 2021 15:15

В Свердловскую область прибыла очередная партия вакцины от коронавируса

Регион получил 37.8 тысяч доз препарата «Спутник V»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В Свердловской области вакцинация против COVID-19 проводится в 160 кабинетах

В Свердловской области вакцинация против COVID-19 проводится в 160 кабинетах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область привезли очередную партию вакцины от коронавируса. На этот раз регион получл 37.8 тысяч доз препарата Гам-КОВИД-ВАК, который более известен как «Спутник V». Сейчас лекарство распределяют между больницами всей области, также будет доступна для вакцинации в ТРЦ.

- В Свердловской области вакцинация против COVID-19 проводится в 160 кабинетах, которые работают в 85 медицинских организациях. Организовано 32 мобильных пунктов и 48 мобильных бригад, - сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Напомним, накануне в Свердловскую область поступила рекордная партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» - 120 тысяч доз. Губернатор заметил, что завезенный в регион «Спутник Лайт», у которого один компонент, хорошо подходит для повторной вакцинации и для тех, кто не хочет ставить две прививки.