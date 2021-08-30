На Урале мужчину подозревают в похищении бывшей жены

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 48-летнего мужчину подозревают в похищении бывшей жены. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

- Возбуждено уголовное дело в отношении местного ранее судимого жителя 1973 года рождения, - говорится в сообщении.

Дело заведено по части 1 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 11 августа 2021 года.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что ссора между мужчиной и его бывшей женой произошла после того, как он увидел письмо из ЗАГСА о предстоящем разводе.

- Недовольный тем, что жена сама решила его бросить, гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, связал ей руки и заклеил рот скотчем, а для дальнейшей расправы вывез в лес на автомашине Volkswagen, - пояснил Горелых.

Уже в лесу женщине удалось вырваться и убежать. В полицию обратился 17-летний сын семейной пары.

Сейчас силовики ищут подозреваемого в похищении. Мужчина уже был судим за кражу и грабеж. В 2003 году он освободился из ИК-2 в Екатеринбурге, где отбывал восемь лет. Также продолжается сбор доказательств. Правоохранители уже осмотрели места происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизы.

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