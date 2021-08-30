В Екатеринбургской епархии заявили, что задача России – захват других народов

По словам представителя епархии с помощью молитв захваченная земля одухотворяется. Фото: скриншот видео с YouTube-канала епархии

В Екатеринбургской епархии назвали задачей государства захват других земель и народов. Об этом заявила руководитель сектора церковно-приходских школ епархиального отдела религиозного образования Алена Богданова на Съезде православных законоучителей. Заседание транслировалось на YouTube-канале епархии.

- Освоение земель это не самое главное. Задача государства – это присоединить земли к России. Увеличить территорию, захватить народ, привлечь его к себе, - заявила она.

Богданова отметила, что святой человек в свою очередь должен прийти на захваченные земли и молиться на них. По ее словам, также на присоединенных территориях нужно совершать евхаристию (причастие).

- Таким образом земля одухотворяется, - заключила Богданова.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка