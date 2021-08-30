Кнопка SOS и трекинг: с какими гаджетами дети пойдут в школу

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

В список обязательных приобретений входит покупка смарт-часов для младших школьников и современных смартфонов для старших учеников и студентов. Отметим, что в Свердловской области покупать модемы и роутеры стали значительно меньше. Телеком-аналитики объясняют это переходом от «удаленки» к офлайн-образованию. Эти и другие данные озвучил МегаФон после анализа обезличенных данных BIG DATA, истории покупок в салонах связи и онлайн-магазине.

Спокойствие, только спокойствие

Самым покупаемым девайсом к 1 сентября стали умные часы с SOS-кнопкой. Устройство определяет местоположение школьника на карте с точностью до нескольких метров, может совершать видеозвонки, слышать обстановку вокруг, обеспечивая безопасность ребенка и спокойствие родителей. Свердловчане приобретают умные часы в два раза чаще, чем в прошлом году. Чего не скажешь про модемы и роутеры, интерес к их покупке снизился на треть. Отличительный тренд этого года — покупка кнопочных телефонов, рост продаж перед началом учебного сезона составил 22% в сравнении с 2020 годом.

Покупка смартфона — задача для папы

Чаще всего при покупке смартфона для будущего школьника взрослые руководствуются принципом — «цена/качество» и выбирают смартфоны стоимостью до 10 тысяч рублей. Обращают внимание на возможность установки нескольких сим-карт, наличие двух-трех камер, большой объем памяти, громкий динамик. Выбор гаджета своему ребенку обычно осуществляет глава семьи, что подтверждает аналитика продаж в интернет магазине МегаФона. Топ-3 популярных смартфонов стоимостью до 10 000 тысяч рублей:

1. Xiaomi Redmi 9C 64GB Midnight Grey

2. Samsung Galaxy A01 Core Черный

3. Xiaomi Redmi 9A 32GB Peacock Green

Телеком-эксперты зафиксировали, что в текущем году на 15% увеличились покупки телефонов в кредит по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выбор онлайн школы — решение мамы

Современное образование включает в себя не только посещение школы, но и дополнительные занятия дома. Как показал обезличенный анализ с использованием инструментов Big Data, чаще всего выбор онлайн образовательного заведения осуществляют хранительницы семейного очага. Вот чему они отдают предпочтение:

Учи.ру

Якласс

Фоксфорд

Вспомнить все и быть в тренде

Чтобы ответить на 1000 и 1 вопрос своего школьника, родители пользуются не только поисковиками и Википедией, но и обращаются к образовательным ресурсам. Skillbox, Coursera и Нетология – самые любимые сайты для расширения кругозора и получения новых знаний.