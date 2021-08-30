На базе отдыха под Екатеринбургом начался пожар

В 14:38 пожар удалось локализовать и ликвидировать открытое горение Фото: Алексей БУЛАТОВ

На базе отдыха «Белая лошадь» в Сысертском городском округе начался пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- На территории базы горел гостевой домик на площади 84 квадратных метра, - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила спасателям в 13:47 по местному времени. На базу отдыха для тушения огня прибыли 23 человека и 10 единиц техники. В 14:38 пожар удалось локализовать и ликвидировать открытое горение. Информации о пострадавших нет.