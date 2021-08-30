Чего жители умирающего под Екатеринбургом поселка боятся больше всего

В таких условиях жители Островного ждут уральскую зиму. Фото: ИА "Уральский меридиан"

Поселок Островное, расположенный в Березовском городском округе под Екатеринбургом, постепенно вымирает. Сейчас там живет около 200 человек, а через пять лет в нем останется всего несколько подворий, а остальное – дачи.

Дело в том, что в поселке много бараков, жителей которых в ближайшие годы переселят в другие населенные пункты, один из которых – Лосиный, находится в Режевском городском округе. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Жизнь бурлила здесь до конца 90-х годов прошлого века, пока не разорилось Монетнинское торфопредприятие, поставлявшее топливо для Уралмашзавода. Теперь в местной школе обучаются всего три ребенка, а в детский сад и вовсе никто не ходит.

Перспектив у поселения практически нет, хотя два года назад к нему построили асфальтовую дорогу за 234 миллиона рублей.

На самом деле местные жители больше всего боятся не переселения, а условий, в которых им придется прожить несколько лет до этого момента.

По словам местной жительницы Валентины Николаевой, потолок в ее квартире течет, канализации уже 40 лет, но капремонт в домах, которые будут сносить, никто делать не будет. И самая беда – приближающаяся зима – ведь в домах - дырявые трубы, старая котельная и прохудившиеся крыши.

- Котел новый, а кочегары и пьяные, - говорит Нина Конькова. – Уголь не подбросят. А мы мерзнем.

Есть в поселке проблемы и с электричеством, которые регулярно пропадает, из-за чего быстро выходит из строя бытовая техника. Чиновники предлагают переадресовывать все жалобы в Роспотребнадзор.