В Екатеринбурге спасли котенка, застрявшего между бетонными блоками

Фото: Зооспас в Екатеринбурге

В Екатеринбурге зооволонтеры спасли котенка, застрявшего между бетонными блоками ТЦ «Кировский» на Восстания, 50. О малыше, попавшем в беду, в «Зооспас» сообщили дети. Зооспасатели использовали камеру, чтобы найти в расщелине котенка и приложение с голосами кошек.

- Вскоре в ответ на наши кошачьи позывные из глубины начал доноситься отклик. Вдруг на экране эндоскопа сбоку появились ушки, а следом крупным планом котеночья мордочка. Потом он снова ушел вглубь и его голосок стал слышаться очень глухо, - рассказали в группе ВКонтакте «ЗооСпас в Екатеринбурге». - В целом, стало понятно, что котенок не застрял и может свободно перемещаться. Но было ясно, что он маленький, бездомный, и оставлять его там все равно не хотелось.

В итоге малыша все-таки приманили к выходу, используя кошачьи звуки на телефоне и шуршащий пакетик с кормом. Котенок оказался ручным и легко пошел к людям в руки. К сожалению дети, которые вызвали зооспасателей, взять нового питомца себе не смогли - у всех против нового жильца в доме оказались против родители. Малыша забрала к себе знакомая волонтеров.

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