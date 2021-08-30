Уралец заплатит штраф в полмиллиона рублей за вырубку деревьев

Ущерб, нанесенный лесничеству, оценили в 67 тысяч рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области 28-летнего Матвея Глызина признали виновным в незаконной вырубке деревьев и оштрафовали на полмиллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.
По данным следствия, Глызин с 14 по 17 мая 2021 года вырубил 21 сосну в камышловском лесничестве. В отношении уральца возбудили уголовное дело.
Районный суд признал его виновным по части 2 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в крупном размере). Приговор еще не вступил в силу.
Ущерб, нанесенный лесничеству, оценили в 67 тысяч рублей. Глызин возместил его еще во время предварительного расследования.
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