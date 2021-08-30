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Общество30 августа 2021 12:18

Мэр Екатеринбурга прокомментировал снос особняка на Мельникова

На месте демонтажа здания не будут ничего строить
Анастасия ШИПИЦИНА
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Особняк снесли 14 августа 2021 года

Особняк снесли 14 августа 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снесенный дом на улице Мельникова, 14 не был ни историческим, ни архитектурным памятником. Так мэр Екатеринбурга Алексей Орлов впервые ответил на возмущения активистов по сносу здания в новом выпуске газеты «Вечерний Екатеринбург».

- Обычный дом 1923 года постройки. И на этом месте не планируется ничего строить, - сообщил он.

Орлов отметил, что на месте снесенного дома будет озелененная территория.

Здание на улице Мельникова, 14 в 2013 году было включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Однако через два года дом исключили из этого реестра. Постройка была в муниципальной собственности.

Особняк снесли 14 августа 2021 года. Мэрия Екатеринбурга объяснила, что здание было аварийным . 18 августа активисты собрали более 100 подписей и попросили главу города Орлова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева разобраться в ситуации со сносом.

Газета «Вечерний Екатеринбург» является официальным изданием мэрии. Бренд перешел администрации в декабре 2019 года.

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