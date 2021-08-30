Нейрохирургический корпус 40-й больницы Екатеринбурга больше не принимает пациентов с коронавирусом

Перед приемом профильных пациентов в корпусе провели полную дезинфекцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сегодняшнего дня, 30 августа, Нейрохирургический корпус 40-й больницы Екатеринбурга перестал принимать пациентов с коронавирусом и возобновил оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной медпомощи пациентам по профилям «нейрохирургия» и «неврология». Перед приемом профильных пациентов в корпусе провели полную дезинфекцию.

- Наша задача - заново организовать потоки и охватить максимально возможное количество нуждающихся в специализированной медицинской помощи, - рассказывает заместитель главного врача ГКБ 40 по нейрохирургии Владимир Колотвинов. - Для этого мы связываемся по телефону с ранее записанными больными, обговариваем новые даты их прихода на консультацию или госпитализацию. Постепенно все будут приняты.

В минздраве Свердловской области отметили, что поликлиника работает в две смены, а стационар круглосуточно принимает пациентов, нуждающихся в неотложной помощи.

На входе в корпус медикам и посетителям измеряют температуру, просят обрабатывать руки и заполнить анкету с вопросами, касающимися контактности по коронавирусу.

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