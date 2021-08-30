Сгоревшую крышу дома на Мичурина начали ремонтировать

Пока обследование и ремонт дома не закончен, жильцы могут обратиться за предоставлением жилья в мэрию Фото: Алина СУРИНА

В Екатеринбурге начали ремонтировать крышу дома на Мичурина, 98, от которой после пожара практически ничего не осталось. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии.

- Убран весь мусор, оставшийся после пожара. Управляющая компания начала ремонт кровли, - рассказали в администрации города.

Отметим, что в доме до сегодняшнего дня не подключали электричество, чтобы просушить здание и не допустить короткого замыкания проводки.

Сейчас специалисты также продолжают обследовать здание, чтобы оценить состояние конструкций. В мэрии ранее рассказали, что готовы предоставить жилье собственникам квартир дома, где произошел пожар.

Напомним, огонь на крышу дома перекинулся с балкона квартиры, жильцы которой во время пожара погибли. После трагедии прокуратура и следственный комитет начали проверку.

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