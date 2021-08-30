На Уктусе неизвестные устроили драку бревнами

Участники драки уже разошлись, когда на место прибыл наряд полиции. Фото: скриншот видео «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге около Рощинской, 21 неизвестные устроили драку. При этом мужчины дрались друг с другом бревнами. Об этом сообщает группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

- Два парня скрылись, потому что одному разбили голову бревном и он лежал на земле, - сообщила сообществу подписчица.

В пресс-группе городского УМВД «КП Екатеринбург» рассказали, что в полицию поступало сообщение о потасовке. Однако участники драки уже разошлись, когда на место прибыл наряд.

При этом в территориальное ОВД заявлений о случившемся не поступало. Информации из медицинских учреждений об этом инциденте также нет.