Уральские синоптики рассказали, когда ждать потепления до +28 градусов

Теплый воздух на Урал поступит с Европейского юга России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области аномальная жара резко сменилась сначала похолоданием, а затем и ночными заморозками. По словам синоптиков, местами в ночные часы температура воздуха опускалась до минусовых значений -1,-2 градуса. Однако, согласно прогнозам, мерзнуть свердловчанам осталось недолго.

- В последующие два дня поступит теплый воздух с Европейского юга России, ночные заморозки вскоре отступят. В дневные часы температура воздуха ко 2 сентября на юге Свердловской области повысится до летних значений +25-+28 градусов, но тепло будет непродолжительным, - рассказала главный синоптик уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Что касается дождей, их обещают в основном на севере и кое-где на западе Свердловской области к середине текущей недели. В конце рабочей недели и в предстоящие выходные, по словам синоптиков, осадки пройдут почти повсеместно и поспособствуют снижению пожарной опасности в лесах.

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