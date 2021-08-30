Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, тагильчане будут вышивать крестиком

Герб Нижнего Тагила. Фото: Дом детского и юношеского творчества

Жителей Нижнего Тагила позвали принять участие в акции «Герб города – своими руками», приуроченной к 300-летнию уральского города. Стать участниками акции смогут жители города, умеющие вышивать крестиком.

По замыслу организаторов из Дворца детского и юношеского творчества Нижнего Тагила, вышитый крестиком герб из-за своих внушительных размеров может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

Для участия в акции тагильчанам нужно связаться с Дворцом детского и юношеского творчества в группе в ВК, либо позвонить по телефонам 8 952 131 08 97 или 8 912 051 35 09.