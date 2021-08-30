На Урале спустя пять дней потушили лесной пожар у деревни Хомутовка

В Первоуральском городском округе огонь охватил 100 гектар Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лесной пожар в Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовка удалось потушить спустя пять дней. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Для ликвидации пожара был задействован вертолет МИ-8 с водосливным устройством, работали свыше 80 человек личного состава авиалесоохраны и МЧС, 16 единиц техники, - говорится в сообщении.

Возгорание в районе деревни Хомутовка зафиксировали 25 августа в 15:45. За пять дней огонь охватил 100 гектар. По факту пожаров в Первоуральском городском округе возбудили два уголовных дела по части 1 статьи 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности»).

Губернатор региона Евгений Куйвашев отметил, что возгорание началось из-за того, что кто-то развел костер и не потушил его. Он пообещал, что виновных найдут.

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