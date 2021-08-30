Будущий бульвар будет поделен на несколько зон для активного и спокойного отдыха Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

На ЖБИ освещение установят в районе сквера на Высоцкого. Строительство сети электроснабжения обсудили в Комиссии по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования Администрации города.

- Члены комиссии единогласно поддержали предложение об установлении публичного сервитута с целью строительства сети электроснабжения. Это позволит установить систему освещения в районе сквера, расположенного на улице Владимира Высоцкого, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, в апреле этого года на заседании архитектурным бюро Isaev architeсts был представлен проект благоустройства бульвара на улице Владимира Высоцкого «Каменная река». Известно, что будущий бульвар будет поделен на несколько зон для активного и спокойного отдыха. Кроме того в сквере будут посажены яблони, черемуха, клены и березы.