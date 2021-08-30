Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2021 10:44

На ЖБИ освещение установят в районе сквера на Высоцкого

Строительство сети электроснабжения обсудили в мэрии
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Будущий бульвар будет поделен на несколько зон для активного и спокойного отдыха Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Будущий бульвар будет поделен на несколько зон для активного и спокойного отдыха Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

На ЖБИ освещение установят в районе сквера на Высоцкого. Строительство сети электроснабжения обсудили в Комиссии по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования Администрации города.

- Члены комиссии единогласно поддержали предложение об установлении публичного сервитута с целью строительства сети электроснабжения. Это позволит установить систему освещения в районе сквера, расположенного на улице Владимира Высоцкого, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, в апреле этого года на заседании архитектурным бюро Isaev architeсts был представлен проект благоустройства бульвара на улице Владимира Высоцкого «Каменная река». Известно, что будущий бульвар будет поделен на несколько зон для активного и спокойного отдыха. Кроме того в сквере будут посажены яблони, черемуха, клены и березы.