На Урале чиновника оштрафовали за оставленное без ответа обращение жителя

Мировой судья оштрафовал директора муниципального учреждения ЖКХ на пять тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском директора МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом» оштрафовали за то, что ведомство не ответило на обращение местного жителя. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Прокуратура организовала проверку и выяснила, что сотрудники МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом» не отправили письменный ответ обратившемуся к ним с заявлением уральцу. Это нарушает федерального закона № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

На директора учреждения завели административное дело по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством РФ порядка рассмотрения обращений граждан).

Мировой судья после рассмотрения дела оштрафовал директора муниципального учреждения ЖКХ на пять тысяч рублей. Постановление еще не вступило в силу.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка