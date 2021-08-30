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Общество30 августа 2021 10:23

Уралец выплатил долг в 1,4 миллиона рублей только после ареста машины

Мужчина нашел деньги за два дня
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Приставы арестовали иномарку уральца из-за долга по кредиту

Приставы арестовали иномарку уральца из-за долга по кредиту

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Новоуральска долго не платил кредит, и представители организации-заемщика обратились в суд, который обязал неплательщика выплатить долг в 1,4 миллиона рублей и взыскать заложенную квартиру.

- Должнику вручено требование о погашении задолженности и предоставление жилого помещения (залоговое имущество) для составления акта описи ареста, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области. - В это же время был составлен акт описи и ареста на движимое имущество автомобиль «КИА Спортйдж SL SLS», автомобиль оставлен на ответственное хранение должнику.

Понимая, что если он не выплатит долг, ему придется расстаться с машиной, у него арестуют счета и лишат возможности вылететь за границу, мужчина погасил задолженность через два дня.