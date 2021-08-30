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Происшествия30 августа 2021 9:08

В Нижнем Тагиле будут судить женщину, воткнувшую ножницы в сердце супругу

Мужчина скончался до приезда медиков
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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За убийство супруга женщине грозит до 15 лет лишения свободы

За убийство супруга женщине грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле будут судить 30-летнюю женщину, воткнувшую ножницы в сердце мужу. Мужчина скончался до приезда медиков. Трагедия произошла 21 ноября 2020 года в общем коридоре жилого дома, где жили супруги.

- Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Ножницы жена воткнула мужу во время пьяной ссоры, вспылив из-за того, что супруг оскорбил ее и пнул в живот. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело будет рассматривать Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.

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