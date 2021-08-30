Жителям Свердловской области обещают снег в сентябре

При этом порывы ветра достигнут штормовых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики обещают жителям Свердловской области, что в сентябре их ждет настоящая осень. По их прогнозам, на Урал придет похолодание и снег с дождем. Об этом сообщает центр «Фобос».

- Особенно похолодание коснется жителей Северо-Запада, где в отдельных районах в период с 3 по 5 сентября ночные температуры понизятся до 0 … +5°, - говорится в сообщении.

При этом порывы ветра достигнут штормовых. По прогнозам синоптиков, они могут достигать 17–22 метров в секунду.

По данным ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Свердловской области 30 августа температура днем составит +14 … +19°, на севере она опустится до +10°. 31 августа воздух прогреется до +11 … +16°. 1 сентября столбик термометра покажет +14 .. +19°, на юге области температура может достигать +21°. Ночные температуры могут опускаться до +3 … +9°.

По данным Гидрометцентра, в Екатеринбурге 30 августа температура днем составит + 18°, а ночью опустится до +8°. Во вторник отметка термометра покажет +14°днем и +7° ночью.

1 сентября воздух в городе прогреется до +16°, ночью похолодает до +9°. Со 2 по 4 сентября дневная температура составит +24 … +25°. Ночью она будет опускаться до 15°. А 5 сентября днем столбик термометра покажет +21°. При этом осадки синоптики ожидают только во вторник, среду и субботу.

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